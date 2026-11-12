Право на льготу теперь можно подтвердить с помощью МАКС ID

Право на льготный проезд в автобусах Подмосковья теперь можно подтвердить с помощью МАКС ID, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья

Контролер или инспектор просто считают QR-код, при этом они видят только подтверждение льготы, а не персональные данные.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.