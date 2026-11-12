Ветеран труда Григорий Мандриков из Можайска отметил 85-летие

В числе гостей юбиляра была заместитель заведующего отделом Горетовский-Дровнинский-Порецкий Ольга Казарина.

Григорий Мандриков родился в 1941 году в деревне Осяпы Руднянского района Смоленской области. Его отец, ветеран финской войны, работал в колхозе и помогал партизанам. Нацисты и полицаи избивали родителей на глазах детей, требуя выдать партизанскую связную Евдокию — младшую сестру матери. Беременной матери сломали кости рук, которыми она защищала живот, но сестру она не выдала.

Летом 1943 года жителей под конвоем погнали пешком в сторону Белоруссии. По воспоминаниям старшей сестры Анны, Григорий плакал и просил молока. Семья боялась, что он умрет от голода. В лагере взрослых отправляли на работы, детей и подростков забирали для сдачи крови раненым немцам — назад они не возвращались. Красная армия освободила узников в начале 1944 года.

После войны семья вернулась на пепелище. Мандриков окончил 10 классов, служил в армии, 17 лет отдал целине в Казахстане, где окончил институт и женился. В 1980 году семья переехала в Горетово. Более 20 лет он работал энергетиком в местном совхозе, затем — в Можайском санатории в Красновидове, Горетовской школе и пансионате «Бестужево».

С супругой Юлией Иосифовной они вместе почти 60 лет, вырастили детей, у них трое внуков и двое правнуков. Внучка Анжелика окончила педагогический институт. Ее муж-офицер выполняет воинский долг на территориях, вошедших в состав РФ. Зять ветерана Игорь Шишкин погиб в марте 2025 года при защите Донбасса и посмертно награжден орденом Жукова.

Мандриков рассказывает правнукам и юным жителям Горетова о пережитом в годы войны.

«Хочу, чтобы молодые поколения выросли настоящими патриотами родной земли и никогда не знали того, что пришлось испытать нам, детям войны», — сказал ветеран.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.