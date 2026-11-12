Диспансеризация с начала года помогла выявить у жителей Московской области более 112 тыс. ранее неизвестных им заболеваний, включая 2,2 тыс. случаев злокачественных новообразований, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С начала года более 3,6 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию. Проверить здоровье можно бесплатно в рамках диспансеризации или профилактического медосмотра. Обследования помогают выявить заболевания на ранних стадиях, до появления симптомов.

«Особенно это важно при онкологических заболеваниях, когда раннее выявление напрямую влияет на прогноз и эффективность терапии. Все пациенты, которым требуется дополнительная диагностика или лечение, направлены к профильным специалистам», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перечень исследований зависит от возраста и пола пациента. Результаты можно обсудить с врачом на телемедицинской консультации. Если пациент в течение года прошел все необходимые исследования первого этапа, заключение также поступит в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

Записаться на диагностику можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, по телефону 122 или с помощью чат-бота Дениса в мессенджере «МАКС»: https://max.ru/eregistratura_mo_bot. Диспансеризация проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.