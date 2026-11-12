Впервые в Подмосковье: суд оштрафовал мужчину за поиск экстремистских материалов

В Дмитровском муниципальном округе суд оштрафовал жителя Подмосковья за поиск в интернете экстремистских материалов, сообщает РИА Новости .

В отношении мужчины составили протокол по статье 13.53 КоАП РФ (умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов).

Мировой судья признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа. Административная статья предусматривает штраф от 3 до 5 тыс рублей.

Это первый известный случай привлечения граждан по данной статье КоАП в Московской области.

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