Иван Щербаков: в районе Соколиная Гора появится новостройка для реновации

Согласован проект строительства жилого дома для реализации программы реновации в ВАО, сказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Новостройка будет располагаться по адресу: 5-я улица Соколиной Горы, земельный участок 20/1.

«Проект четырехсекционного жилого дома переменной этажности в районе Соколиная Гора прошел государственную экспертизу. Здание возведут на земельном участке площадью 0,6 га на месте пятиэтажки 1965 года, включенной в программу реновации. Согласно документации, в новостройке будет 392 квартиры общей площадью 25,5 тыс. кв. м», — прокомментировал Щербаков.

Территория застройки окружена развитой инфраструктурой района. Рядом расположены Измайловский парк, школы и детские сады, медицинские и социальные учреждения. В пешей доступности находятся платформы МЦК «Соколиная Гора» и «Шоссе Энтузиастов», а также одноименная станция Калининской линии метро.

Квартиры будут сданы с улучшенной чистовой отделкой, выполненной с использованием современных долговечных материалов, застекленными лоджиями, установленными электроплитами и сантехникой.

На подземном этаже, согласно проекту, оборудуют одноуровневую автостоянку.

На придомовой территории проведут комплексное благоустройство.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что более 1,1 тыс. москвичей переселяются в дом по программе реновации в Рязанском районе.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году.

Больше информации о реновации доступно на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.