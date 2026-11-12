Арменку из «Реальных пацанов» лишили депутатского мандата

В Пермском крае вице-спикер Осинской думы Армен Бежанян (Арменка из «Реальных пацанов») был лишен депутатского мандата, сообщает Mash .

Он попал под суд из-за добычи песка и гравия его фирмой «Гослесхоз» в Тулвинском заливе. За ущерб экологии парламентарию назначили 400 часов обязательных работ, но освободили от наказания из-за истечения срока давности.

Также он должен возместить 140 млн рублей.

За лишение полномочий Бежаняна проголосовали 12 из 15 депутатов. Сам он в голосовании не принимал участия. Но в соцсетях мужчина успокоил избирателей, написав: «Друзья, остаюсь в строю! Без депутата не останемся!»

Ранее Бежанян улетел в кювет на трассе под Пермью, когда пытался обогнать авто.

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