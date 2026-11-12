Купюры на тротуаре: чемоданы с долларами выбросили из окна ЖК в Астане

На улице в Астане (Казахстан) чемоданы с пачками долларов выбросили из окна жилого комплекса, сообщает Baza .

Там силовики задержали главу государственного инвестфонда «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова и руководителя «Казахстанских железных дорог» Елжаса Отыншиева. Эту информацию подтвердили в КНБ.

Инвестфонд управляет крупнейшими активами Казахстана в энергетике, промышленности и транспорте.

На видео с места задержания показано, что на тротуаре около дома валяются чемоданы, из которых выпали доллары. Рядом стоят силовики, двор закрыт и оцеплен.

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