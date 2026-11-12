Связали простынями и пытали утюгом: налетчики ограбили дом пенсионерки

В деревне Новая Слобода трое злоумышленников напали на 78-летнюю женщину, чтобы завладеть ее деньгами и драгоценностями. Во время ограбления пенсионерку связали простынями и пытались запугать, прижимая к животу холодный утюг, сообщает РЕН ТВ .

Нападение произошло ночью 6 ноября. Злоумышленники проникли в частный дом через окно и набросились на хозяйку. Женщину привязали к кровати простынями, после чего стали требовать, чтобы она отдала наличные и ценности.

Для давления на пенсионерку нападавшие использовали нож и утюг. Затем они добрались до встроенного в стену сейфа, вскрыли его, забрали золотые украшения и 100 тысяч рублей наличными. Общий ущерб от налета оценили примерно в 1,1 млн рублей.

На следующий день после нападения полиция задержала четверых подозреваемых. При проверке выяснилось, что один из них находился в федеральном розыске.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое. Обстоятельства нападения и роль каждого из задержанных устанавливаются.

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