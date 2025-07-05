Дрозденко предупредил о возможных перебоях с интернетом

сегодня в 23:27

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил о введении режима опасности из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов.

Это уже второе подобное предупреждение за последние сутки — предыдущее было объявлено днем 5 июля.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал глава региона. Он также предупредил жителей о возможных временных проблемах с мобильной связью: в некоторых районах скорость интернета может снизиться с 4G до 2G.

Ранее при введении аналогичного режима в области уже фиксировались ограничения связи.