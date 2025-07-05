Whistlindiesel удивил Сеть транспортом на треугольных колесах

На этот раз он создал квадроцикл с треугольными колесами — и, вопреки ожиданиям, транспорт не только поехал, но и показал довольно высокую скорость - 29 километров в час.

Видео с тест-драйвом блогер опубликовал на своем YouTube-канале. Ролик демонстрирует, как квадроцикл уверенно передвигается по траве, несмотря на абсурдную конструкцию.

Whistlindiesel славится подобными проектами: ранее он уже испытывал машины с квадратными колесами, «летающие» тракторы и другие нестандартные изобретения.