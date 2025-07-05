Верховный лидер Ирана принял участие в религиозной церемонии

Аятолла Хаменеи впервые появился на публике после конфликта с Израилем

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые за несколько недель появился на публике, приняв участие в религиозном мероприятии, сообщает РИА Новости .

Как передает государственное агентство IRNA, его присутствие подтверждает, что он сохраняет активную роль в руководстве страной.

Ранее Хаменеи не появлялся на публичных мероприятиях с момента эскалации ирано-израильского конфликта в апреле. После его завершения президент США Дональд Трамп заявил, что лично предотвратил «унизительную гибель» аятоллы, утверждая, что знал его местоположение и приказал Израилю отменить масштабную воздушную операцию против Тегерана. Эти слова вызвали резкую реакцию в Иране, где их назвали «пропагандой».

Появление Хаменеи развеяло слухи о возможных проблемах со здоровьем или изменениях в руководстве Исламской Республики. На мероприятии он выступил с речью, подчеркнув важность единства и сопротивления внешнему давлению.