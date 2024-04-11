Спустя 16 лет в Ставропольском крае задержали Мартынову за попытку убить дочь

Антонину Мартынову объявили в федеральный розыск еще 16 лет назад за подозрение в попытке убийства собственной дочери, но только в марте 2024 года ее удалось задержать в Ставропольском крае, пишет Mash .

Жену главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова* нашли в одном из частных домов в Симметричном подъезде Ставрополя. Женщина находилась там вместе с дочерью Алисой, но документов при них не было. Сейчас задержанная ожидает суда в СИЗО в Великом Новгороде.

Следствие выясняет, имеет ли сам Мартынов какое-либо отношение к укрытию жены в течение 16 лет, после того, как она пыталась убить дочку.

По версии следствия, в 2007 году Антонина Мартынова специально столкнула с лестницы двухлетнюю дочь. Тогда девочка упала на два пролета, сломала челюсть и получила травму головы. Мать пострадавшей утверждала, что это несчастный случай, но оказалось, что ее действия видел 11-летний соседский сын.

В 2008 году ее признали виновной и оставили под подпиской о невыезде, однако женщина сбежала. С того момента ее искали по всей стране.

Ранее в Подмосковье арестовали подозреваемого в нападении на полицию.

* Внесен в список иноагентов Минюстом РФ