СК заочно арестовал обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье

Мужчине, подозреваемому в нападении на полицейских во Фрянове, заочно предъявили обвинение в посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте оружия, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По ходатайству следствия суд также заочно арестовал мужчину. Обвиняемый объявлен в розыск, ведется работа по установлению его местонахождения и задержанию.

Ранее сотрудники МВД установили личность злоумышленника — это Василий Буряков 1990 года рождения. Граждан предупредили, что он может быть вооружен.

7 апреля двое сотрудников Лосино-Петровского отдела полиции прибыли к СНТ «Озон» поселка Фряново для проведения операции по задержанию наркоторговца. Дилер на требования полицейских о проведении досмотра открыл по ним огонь. Он сделал не менее 6 выстрелов из неустановленного оружия, а затем скрылся.

В результате нападения помощник участкового Сергей Е. погиб на месте, а оперуполномоченный Григорий С. был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли следы преступления, в том числе гильзы, одежду и иные предметы. Допрошены свидетели и назначен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетические и баллистические.