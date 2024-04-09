МВД установило личность мужчины, расстрелявшего полицейских в Подмосковье

Сотрудники МВД РФ установили личность мужчины, подозреваемого в расстреле полицейских в Московской области. Им оказался москвич Василий Буряков 1990 года рождения, сообщает «МВД Медиа» .

Сейчас правоохранители принимают меры к установлению местонахождения злоумышленника, а также к его задержанию.

Граждан, у которых есть информация о местонахождении разыскиваемого, попросили позвонить по телефонам: 8 (496) 566-97-03 или 112.

Также россиян предупредили, что Буряков может быть вооружен. Если кто-то видел мужчину, то следует соблюдать осторожность, не вступать с ним в диалог и не пытаться его задержать.

7 апреля сотрудники МВД проводили операцию по задержанию наркоторговца. Двое полицейских в штатском и без оружия следили за мужчиной около СНТ «Озон» в Подмосковье. Заметивший это наркодилер открыл по ним огонь. Старший прапорщик Сергей Е. погиб на месте, за жизнь лейтенанта Григория С. борются врачи.

По факту нападения на силовиков возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».