Маск готовится к выходу на политическую арену с «Партией Америки»
Илон Маск анонсировал создание собственной политической партии
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о планах создания собственной политической партии. Об этом предприниматель сообщил в своем аккаунте в X.
Политсила будет называться «Партия Америки».
Этот шаг стал очередным поворотом в биографии Маска, который в последние годы активно вовлекается в глобальную политическую дискуссию и конфликтует с действующей администрацией президента США Дональда Трампа.
Ранее миллиардер критиковал существующую в США двухпартийную систему.