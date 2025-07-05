Маск готовится к выходу на политическую арену с «Партией Америки»

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о планах создания собственной политической партии. Об этом предприниматель сообщил в своем аккаунте в X.

Политсила будет называться «Партия Америки».

Этот шаг стал очередным поворотом в биографии Маска, который в последние годы активно вовлекается в глобальную политическую дискуссию и конфликтует с действующей администрацией президента США Дональда Трампа.

Ранее миллиардер критиковал существующую в США двухпартийную систему.