Маск: Америка превратилась в «однопартийное государство»

В публикации на платформе X предприниматель раскритиковал законопроект о повышении потолка госдолга на рекордные 5 трлн долларов, назвав его «безумной тратой денег».

«Из-за таких расходов становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране», — заявил Маск. По его мнению, Америке необходима новая политическая партия, которая «будет действительно заботиться о людях».

Это не первая публичная перепалка между миллиардером и президентом. 5 июня между ними произошел резкий обмен сообщениями в соцсетях, после чего основатель Tesla признал, что «сожалеет о некоторых своих постах» в адрес Трампа. В ответ президент в эфире подкаста Pod Force One заявил о готовности «простить Маска», отметив его вклад в развитие технологий.