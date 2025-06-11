Маск и Трамп нашли общий язык после телефонного разговора

Основатель SpaceX Илон Маск провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед тем, как опубликовать пост с извинениями в соцсети X, сообщает газета «Известия» .

По данным The New York Times, бизнесмен и глава Белого дома обсудили пути разрешения возникшего между ними конфликта. После этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что администрация не планирует пересматривать федеральные контракты с компанией Маска.

Напряженность между Маском и Трампом обострилась после резких высказываний предпринимателя. 3 июня он раскритиковал бюджетный проект администрации, назвав его «мерзостью», а двумя днями позже поддержал идею импичмента экс-президенту. В ответ Трамп заявил о возможности расторжения контрактов с компаниями Маска, что вызвало обвал акций Tesla.

Финансовые рынки остро отреагировали на этот конфликт: акции Tesla в пике потеряли до 8% стоимости, а капитализация компании сократилась на десятки миллиардов долларов.

Эксперты отмечают, что быстрая нормализация отношений свидетельствует о взаимной заинтересованности сторон — администрации нужны услуги SpaceX, а Маску важно сохранить госзаказы.