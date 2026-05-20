Захарова заявила, что Каллас не вправе говорить за ЕС

Мария Захарова в эфире авторской программы на радио Sputnik прокомментировала слова Каи Каллас о том, что возвращение ЕС к обычному формату отношений с Россией невозможно даже после окончания СВО.

«Она не имеет права говорить о том, как будет развиваться страна ЕС или страны ЕС в будущем. Каллас чем отличается от министра иностранных дел любой страны ЕС? Она не может определять за страны ЕС их будущее. Она менеджер, нанятый бюрократ, который имеет свой мандат, свои полномочия и не имеет права за них выходить. Кто она такая, чтобы говорить Германии, Италии, Швеции и другим странам, как они будут жить в будущем? Если она баба Ванга, то надо так и сказать», — считает дипломат.

По словам Захаровой, внутри Евросоюза также нет ясности относительно статуса Каллас и оснований, по которым она выступает от имени объединения.

«То есть это такая Грета Тунберг политики ЕС, которая прикатила даже не трибуну, а какую-то ржавую бочку, ее (Каллас) туда водрузили ноунеймы — абсолютно неназванные люди, без авторитета, технократические, потому что она подходила под характеристики не профессиональные, а именно абсолютно бесславные характеристики. И дальше она говорит от имени всего Евросоюза», — заключила официальный представитель МИД РФ.

