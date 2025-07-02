Россиянам ответили, почему летом обостряются заболевания ЖКТ

Как отметил эксперт, в жару происходят физиологические изменения: снижается секреция пищеварительных ферментов, изменяется моторика кишечника, может нарушаться всасывание питательных веществ. Все это влияет на работу ЖКТ. Более того, спазмы и нарушения пищеварения может спровоцировать потребление холодных напитков и сырых продуктов. Пациенты с хроническими заболеваниями ЖКТ часто отмечают изменения самочувствия летом, которые могут происходить из-за нарушения привычного приема лекарств.

Во избежание сезонных обострений специалист рекомендовал постепенно вводить в употребление новые фрукты, контролировать порции, чтобы избежать переедания и контролировать температуру пищи. Резкие перепады температур между блюдами могут снизить активность ферментов и ухудшить пищеварение. Обезвоживание, характерное для жары, влияет на концентрацию пищеварительных соков и может изменять фармакокинетические свойства препаратов. При появлении симптомов нарушения пищеварения следует проконсультироваться с врачом. Людям с синдромом раздраженного кишечника, хроническим панкреатитом, функциональной диспепсией стоит быть особенно осторожными с изменениями в питании.

«В некоторых случаях может потребоваться временная коррекция дозировки ферментных препаратов или изменение времени их приема. Эффективность терапии заболеваний ЖКТ во многом зависит от правильного приема препаратов с учетом особенностей питания пациента», — заключил Быков.