Антонина Федорова дала первое интервью после освобождения из СИЗО

Антонина Федорова (Мартынова), которая была осуждена в 2007 году за попытку убийства своей дочери, дала первое интервью после своего освобождения. Ее наказание было заменено на условное. В беседе она поделилась, что до сих пор не смогла адаптироваться к жизни на свободе. Также она рассказала о событиях, связанных с падением дочери, пишет RT .

Женщина поделилась, что пребывает в культурном шоке, когда видит большое количество людей, машин и предметов вокруг, ведь она только-только вышла из тюрьмы. Федорова отметила, что то, что ей пришлось пережить, оставило ей сильнейшую психологическую травму.

В 2008 году Антонину Федорову (Мартынову) признали виновной в попытке убийства своей дочери. По версии следствия, она сбросила ребенка с лестницы. В качестве главного свидетеля выступил одиннадцатилетний школьник. Антонина и ее шестнадцатилетняя дочь в течение 16 лет успешно скрывались от правоохранительных органов. Их задержали в 2024 году, и Федорова получила восемь лет условного заключения. Вину она так и не признала.

Женщина рассказала, что пошла чистить зубы, оставив ребенка с игрушками, конфетами и книгами. По ее словам, девочка незаметно пробежала мимо матери и упала с лестницы. Федорова утверждает, что не видела момента падения. Когда она заметила свою дочь, лежащей на полу в луже крови, женщина испугалась и растерялась. Ей вменяют в вину то, что она не подошла к своему ребенку и ничего не сделала.

«Я испугалась — и я это признаю совершенно легко: я испугалась того, что могу там увидеть. Я потом видела это в кошмарных снах, что я могла там увидеть. То, чего не было», — поделилась женщина.

По ее словам, в больнице выяснилось, что страшных травм малышка не получила – ее выписали через три дня.

Федорова надеялась, что с делом разберутся, ведь она не могла пытаться убить собственную дочь. Ее даже обследовали на предмет психических заболеваний, которых у женщины не оказалось.

Как ей удалось сбежать и жить в федеральном розыске, она не рассказала.

«Что мне дают девять лет, я узнала, когда прокурор запросил десять лет реального срока. Это для меня было, конечно... Какое бы слово найти... Удивительно. Потому что мне как было все очевидно, так и до сих пор все очевидно. Я не совершала преступления», — заключила Федорова.