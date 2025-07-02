Михаила Боярского отпустили домой из петербургской больницы

сегодня в 16:18

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского отпустили из Мариинской больницы в Петербурге. Он уже дома, сообщает ТАСС о ссылкой на пресс-службу Театра им. Ленсовета.

Боярский был в медицинском учреждении на плановом обследовании из-за установки стента. В апреле 2025 года артист тоже лечился в Мариинской больнице после того, как упал в театре.

Пресс-служба Театра им. Ленсовета сообщила, что надеется на скорейшее возобновление работы Боярского.

26 июня сообщалось, что артиста экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Это якобы произошло из-за проблем с сердцем.