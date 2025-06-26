Михаила Боярского экстренно госпитализировали
Mash: Боярского экстренно госпитализировали в Петербурге
Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори
Российского актера Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге, сообщает Mash. По предварительной информации, у артиста возникли проблемы с сердцем.
Боярский самостоятельно приехал в медучреждение с жалобами на здоровье, утверждают журналисты. По их данных, актер попросил врачей не сообщать его сыну о визите.
Сейчас Михаила Боярского лечат в отделении сосудистой кардиологии.
В апреле 2025 года Боярский уже попадал в больницу из-за травмирования на сцене. Тогда артист упал во время выступления, получив компрессионные переломы, травмы груди и позвоночника, ушиб легкого и посттравматическую пневмонию.