Граждан призвали противостоять куклам-монстрам, продвигая исконно русскую культуру

Директор ФГБУ «Дом народов России» Анна Полежаева заявила, что куклы-монстры типа Лабубу несут для страны культурную и политическую угрозу, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«К сожалению, нам не приходится говорить, что это влияние изнутри. Сигнал и центр этого влияния всегда находится вне страны», — заявила эксперт.

К этому относятся производители Лабубу, Monster High и другие похожие бренды. Производством таких игрушек занимаются иностранные компании, в том числе Mattel, которые являются создателями вышеупомянутых кукол Monster High и Барби.

Как отметила директор, существует достоверная информация о том, что данная компания впоследствии занимается финансированием различных деструктивных видов деятельности в России. Чтобы противостоять трендам на монстриков, Полежаева рекомендовала продвигать исконно русскую культуру, отражающую понятие «русской души».