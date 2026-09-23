Был в ярости: Джиган откусил кусок уха своему менеджеру

В Сети начали всплывать нелицеприятные истории, связанные с Джиганом. Бывший член команды рэпера рассказал, что тот откусил ухо своему менеджеру из-за вспышки ярости, сообщает Mash .

Инцидент произошел в 2019 году. Рэперу не понравилось, что его барабанщик вышел на сцену вместе с чужим диджеем на концерте в Одессе. Джиган считал, что музыканты из его команды могут работать только с ним.

В итоге рэпер устроил погром в гримерке, а затем напал на своего менеджера и откусил тому кусок уха.Пострадавшему пришлось пришивать часть тела в больнице.

Mash связался с мужчиной. Тот косвенно подтвердил нападение, но не стал раскрывать детали, потому что боится рэпера и продолжает работать в российском шоу-бизнесе.

Барабанщик, из-за которого Джиган впал в ярость, после этого напился от стресса. А когда музыканты возвращались в Россию, рэпер якобы бросил обидчика в аэропорту Стамбула — команде пришлось собирать деньги на билет.

Ранее СМИ сообщили, что артист попал в рехаб в Израиле после нападения на обслуживающий персонал на своем участке в Подмосковье и расстрела охранника. Он удерживал сотрудников около 10 часов, обвиняя их в различных грехах, в том числе в предательстве.

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