Богородский маньяк продавал в Сети женское нижнее белье

Соседи Дмитрия А., которого задержали за убийства на насилие, продавал в интернете женское нижнее белье, сообщает SHOT .

Соседи Богородского маньяка рассказали, что мужчина всегда вел себя истерично, грубо и пошло шутил, страдал от перепадов настроения.

Когда задержанного привозили на следственный эксперимент домой, то он, завидев соседей, орал, требуя нанять ему адвоката. Жители добавили, что таким же неуравновешенным был и его сын: мальчик якобы часто бросался с кулаками на других детей, его отчислили из школы за драку.

По сведениям соседей, до 2022 года мужчина возил б/у автомобили на продажу в РФ, а потом стал вместе с женой торговать женским бельем в Сети. Позже он хвастался соседям, что положил свою супругу в психушку.

На участке Богородского маньяка беспорядок. Территория в мусоре и шинах, запущена. Объявления о пропавших девушках, которые стали его жертвами, все еще висят в СНТ на столбах.

Ранее жителя Богородского округа обвинили в убийстве двух девушек и совершении других преступлений. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом фигурант не признает свою вину. Двое сбежавших девушек лечатся от наркозависимости.

