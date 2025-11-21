Сбежавшие лечатся от зависимости: подробности об убийстве девушек в Подмосковье

В громкой истории 46-летнего жителя Подмосковья, обвиненного в убийстве двух девушек, появились подробности. Двое сбежавших девушек укрылись у родственников, сообщает kp.ru .

Как считают следователи, Дмитрий А. из Московской области искал через интернет нянь для 9-летнего сына. Когда девушки переезжали в его загородный дом, то их избивали, заставляя употреблять наркотики. Также жертв насиловали. Об этом рассказала пострадавшая, которой удалось убежать.

Мужчина занимается скупкой-перепродажей подержанных авто. Он весной 2025 года писал в соцсетях, что ищет пропавшую жену.

«На самом деле женщина от него сбежала, потому что больше не могла так жить. Он подсадил ее на наркотики, насиловал, избивал. Женщина скрылась, ее укрыли родственники. По ее словам, в результате действий этого человека она стала настоящей наркоманкой», — поделился источник в правоохранительных органах.

Кроме того, от зависимости лечится и еще одна сбежавшая девушка, которая хотела уйти из дома насильника, но ее заперли. В итоге ей удалось позвонить друзьям, которые отбили ее силой.

По словам источника, как только одна «няня» из дома уходила, мужчина сразу принимался искать еще одну. Девушки не пересекались в его доме, скорее всего, даже не знали друг о друге.

Ранее жителя Богородского округа обвинили в убийстве двух девушек и совершении других преступлений. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом обвиняемый не признает свою вину. Такое заявление сделали родственники одной из пропавших девушек.

