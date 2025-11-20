Серийному убийце предъявили обвинение в Подмосковье

В Подмосковье житель Богородского округа обвиняется в убийстве двух девушек, а также совершении других преступлений. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 46-летнему жителю Богородского округа предъявлено обвинение в убийстве, а также в склонении к употреблению наркотиков, сообщили в пресс-службе СК Подмосковья .

Кроме убийства и склонения потерпевших к употреблению запрещенных веществ, жителю Богородского городского округа предъявили обвинение в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера. В итоге суд избрал фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в ноябре 2025 года в правоохранительные органы обратилась мать 19-летней жительницы подмосковного города Королева, а также сестра 25-летней москвички с заявлением о пропаже девушек. Последним местом жительства обеих был дом обвиняемого, расположенный в Подмосковье, при этом одна девушка пропала 27 июля, вторая — 27 октября текущего года.

Третьей потерпевшей удалось сбежать из дома обвиняемого. Она была обнаружена в больнице в Волгоградской области. На допросе девушка сообщила, что мужчина, применяя насилие, склонял ее к употреблению наркотиков.

Установлено, что жертв обвиняемый искал на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Девушки приезжали к нему в дом, проживали там, а потом бесследно исчезали. В настоящее время две девушки до сих пор не обнаружены.

Кроме этого, установлено, что обвиняемый также подвергал насилию, в том числе и сексуальному, свою супругу, избивая ее и склоняя к употреблению наркотиков.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и разыскивает девушек. Лиц, располагающих какой-либо информацией о без вести пропавших, просьба сообщить в следственный отдел по городу Ногинску.

