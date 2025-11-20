Подмосковный серийный убийца не признался в лишении жизни двух девушек
В Богородском городском округе обвиняемый минимум в двух убийствах мужчина не признает свою вину, что лишил жизни двух нянь своего сына. Такое заявление сделали родственники одной из пропавших девушек, сообщает Mash.
Мужчина, подозреваемый в серии убийств в Богородске, отрицает свою вину в смерти сиделок, присматривавших за его ребенком.
Как рассказывают близкие одной из погибших, потерпевшая начала работать у 46-летнего Дмитрия. После этого между ними завязались отношения, они стали жить вместе, и через какое-то время девушка пропала со связи с семьей. Обеспокоенные родственники забили тревогу и начали ее искать.
По версии обвиняемого, после конфликта девушка покинула его дом, и с тех пор ее никто не видел. Близкие жертвы не доверяют этим словам.
Ранее подмосковный Следственный комитет предъявил мужчине обвинение в двух убийствах, изнасиловании и склонении двух девушек к употреблению запрещенных веществ. В настоящее время фигурант дела арестован по решению суда, расследование уголовного дела продолжается.
