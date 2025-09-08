Блогеру Лерчек и ее экс-супругу предъявили новое обвинение

Блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным предъявили новое обвинение по выводу денег по подложным документам. Они уведомлены о завершении расследования и знакомятся с материалами дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Соучастником по делу проходит бизнес-партнер Чекалиных Роман Вишняк. Он является соучредителем ООО «Лейтик мейкап» с долей около 30%. Компания занимается торговлей косметикой. Дело Вишняка выделено в отдельное производство.

По данным следствия, Чекалины с соучастниками с сентября 2021 года по февраль 2022 года незаконно вывели 251,6 млн рублей, полученных за продажу фитнес-марафонов в Сети.

Ранее Троицкий районный суд Москвы продлил Лерчек домашний арест по делу о незаконном выводе денег из России. Кроме того, суд наложил арест на имущество блогерши. Деньги будут заморожены на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства.