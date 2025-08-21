Столичный суд продлил домашний арест блогерше Валерии Чекалиной

Троицкий районный суд Москвы продлил домашний арест скандально известному блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о незаконном выводе 250 млн рублей из РФ, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Так, суд постановил продлить Чекалиной меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц и 7 суток.

В начале октября 2024 года суд поместил Валерию и ее экс-супруга Артема под домашний арест. По данным следствия, Чекалины вместе с бизнес-партнером Романом Вишняком с использованием подложных документов вывели из России около 250 млн рублей.

Супругам и Вишняку предъявили обвинение по п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Кроме того, столичный суд наложил арест на имущество блогерши. Деньги будут заморожены на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства.