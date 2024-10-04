Суд поместил под домашний арест блогеров Лерчек и Артема Чекалиных

Лерчек и Артем Чекалины до 26 ноября будут находиться под домашним арестом

Троицкий районный суд Москвы учел позиции Троицкого и Новомосковского административных округов и поместил под домашний арест популярных блогеров Валерию и Артема Чекалиных, в отношении которых возбудили новое уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

По данным ведомства, Валерия, более известная как Лерчек, и Артем будут находиться под домашним арестом до 26 ноября 2024 года. Бывшим супругам запретили покидать места проживания, а также менять его без письменного согласия. Также им нельзя общаться со свидетелями по уголовному делу, получать письма, посылки и пользоваться интернетом.

Бывшие супруги Чекалины не признают вину по делу о валютных операциях с использованием подложных документов. Если же их вину в суде докажут, то каждый из блогеров может получить срок до 10 лет лишения свободы.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения еще одному фигуранту этого дела. Расследование продолжается.