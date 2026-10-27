Врач-хирург допустила, что певица Татьяна Овсиенко сделала подтяжку лица и шеи

Пластический хирург Мадина Осман допустила, что 60-летняя Татьяна Овсиенко могла сделать подтяжку в последние пару лет. Однако доказательств вмешательства нет, сообщает Газета.ru .

Осман отметила, что контраст между фотографиями певицы 2024 и 2025 годов нельзя считать доказательством операции. На внешность влияют возраст, колебания веса, наследственность, здоровье и образ жизни.

По словам врача, изменения характерны для подтяжки лица и шеи на уровне поверхностной мышечно-апоневротической системы. Такое вмешательство может быть как безоперационным, так и хирургическим.

«Наиболее достоверная часть истории — сама смена публичного образа и объяснение певицы, связавшей ее с работой стилистов. Остальное остается областью предположений. И, пожалуй, главный вывод состоит в том, что внешность человека складывается из множества факторов. Возрастные изменения, уход, прическа, макияж, масса тела, освещение и возможные медицинские вмешательства могут влиять на результат одновременно», — подытожила Осман.

Овсиенко заподозрили в омоложении после недавнего выхода в свет. Певица отрицает пластические операции и объясняет свой внешний вид питанием, спортом, работой стилиста и генетикой.

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