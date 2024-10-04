Блогерам Чекалиным грозит до десяти лет колонии по новому делу

Валерии и Артему Чекалиным грозит от пяти до десяти лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей за валютные операции с использованием подложных документов, пишет РИА Новости .

Согласно Уголовному кодексу РФ, блогерам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Они подозреваются в том, что с помощью подложных документов вывели за пределы России более 250 млн рублей.

Обвиняемые обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка.

Ранее сообщалось, что скандально известных блогеров Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема обвиняют в незаконных финансовых махинациях. По словам юриста Ильи Русяева, звездной экс-паре может грозить лишение свободы сроком до 3 лет или крупные штрафы.