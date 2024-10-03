Юрист ответил, что может грозить блогерше Лерчек и ее экс-мужу по новому делу

Юрист Русяев: Чекалиным может грозить до 3 лет лишения свободы

Скандально известных блогеров Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема обвиняют в незаконных финансовых махинациях. По словам юриста Ильи Русяева, звездной экс-паре может грозить лишение свободы сроком до 3 лет или крупные штрафы, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Предметом нового расследования стали предполагаемые нарушения валютного законодательства», — сказал эксперт.

По его словам, Чекалиных могут судить по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ о валютных операциях. Юрист объяснил, что часть 1 статьи 193.1 УК РФ предполагает штрафы до 250 тысяч рублей либо принудительные работы. Выбор меры наказания будет зависеть от тяжести деяния, наличия смягчающих или отягчающих обстоятельств.

В июле супруги официально развелись. Они подписали соглашение, согласно которому дети остаются с мамой, но половину времени продолжают проводить с отцом.

Ранее Чекалиных задержали в Москве на 48 часов. Под стражей также находится соучредитель фирмы по продаже косметики Роман Вишняк.