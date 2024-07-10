Скандально известный блогер Лерчек официально развелась с мужем

Мировой суд в Москве в среду официально расторг брак скандально известного блогера Лерчек (Валерии) и бизнесмена Артема Чекалина. Экс-супруги подписали соглашение, согласно которому дети остаются с мамой, но половину времени будут проводить с отцом, сообщает Mash .

Первое заседание о разводе состоялось 25 марта. На нем супругам дали 3,5 месяца подумать, но в среду состоялось последнее заседание, на котором брак Чекалиных был расторгнут. При этом у Валерии и Артема есть целый месяц, чтобы подать апелляцию.

По словам юриста Валерии Кати Гордон, у Чекалиных трое совместных детей — восьмилетние близнецы Богдан и Алиса, а также 3-летний сын Лев. Они будут жить с мамой и видеться с отцом.

Ранее Артем Чекалин рассказал, что их брак распался из-за домашнего ареста, под который супруги попали из-за махинаций с налогами. При этом он тайно выписал Валерию из совместной квартиры перед разводом.

После развода Артему в числе прочего досталась доля в 37,5% их совместной фирмы «Би фит», задолжавшей поставщикам около 40 млн рублей.