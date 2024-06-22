Бывший муж скандального блогера Лерчек рассказал о причине развода

Супруг скандального блогера Лерчек Артем Чекалин отметил, что их брак распался из-за домашнего ареста, под который супруги попали из-за махинаций с налогами, сообщает StarHit.

«Не говорите, что год сидели припеваючи, да, может и так, но цена всей этой эпопеи — моя с Лерой любовь, которая, поверьте, была чистой и бескорыстной, что очень редко в наши дни», — отметил Артем.

Недавно Чекалиных официально развели, сейчас им предстоит раздел имущества. Валерия и Артем общаются только по вопросам их общих детей.

На заседание суда по разводу никто из бывших возлюбленных не явился, были только представители сторон. Однако Чекалин прокомментировал развод в соцсетях. Он выразил благодарность экс-супруге за проведенные вместе годы и признался, что очень любил Валерию на протяжении всей их семейной жизни.