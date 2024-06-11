«Последний день, когда мы муж и жена»: Чекалин заявил о разводе с блогером Лерчек

В столичном суде прошло очередное заседание по разводу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) со своим супругом Артемом. Оно состоялось в закрытом формате, сообщает РЕН ТВ .

Никто из бывших возлюбленных на заседание не явился, были только представители сторон. Никаких комментариев адвокаты не предоставили. Однако новости о громком разводе выложил в соцсетях сам Чекалин.

«Сегодня у нас с Валерией Валерьевной развод. Сегодня последний день, когда мы муж и жена», — заявил Артем.

Он выразил благодарность экс-супруге за проведенные вместе годы и признался, что очень любил Валерию на протяжении всей их семейной жизни.

Чекалин назвал разрушение семьи самым страшным, что случалось с ним в жизни. По его словам, он прошел самое тяжелое испытание.

Валерия Чекалина подала на развод в марте. Ее муж Артем пытался наладить отношения в семье, но у него ничего не вышло. Тогда Чекалин решил поделить общее имущество через суд.