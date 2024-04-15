Муж блогера Лерчек решил поделить общее имущество через суд

Супруг блогера Чекалиной подал в суд иск о разделе общего имущества

Супруг скандально известной блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) подал в столичный суд иск о разделе совместного имущества, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Заявление поступило в Симоновский районный суд.

Иск был принят к производству, дата проведения заседания пока не назначена.

В марте Лерчек решила расторгнуть брак с мужем Артемом и обратилась в мировой суд. На заседание суда 12 апреля оба супруга не явились, прислав своих адвокатов.

Ранее Артем Чекалин предпринимал попытки сохранить брак и старался убедить Валерию передумать. Но у него ничего не вышло.