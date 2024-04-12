Блогер Лерчек не явилась на заседание суда по разводу с мужем

Скандально известная российская блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) приняла решение не идти на мировую с мужем Артемом. Оба супруга не явились на заседание по разводу и прислали своих адвокатов, сообщает Mash .

Инициатором развода выступила сама Валерия. В марте она подала иск о расторжении брака, однако суд дал семье месяц на примирение. Артем неоднократно пытался убедить жену передумать, но безуспешно. Супруги не живут вместе с начала текущего года. По словам адвоката Валерии, шансов на сохранение брака нет.

Семья Чекалиных посещала различные ток-шоу, чтобы найти точки соприкосновения, но и это не дало результата. Накануне Валерия и Артем поделились с подписчиками видео, где каждый озвучил свою точку зрения касательно семейных отношений.

В марте прошлого года в отношении Чекалиных было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. На сегодняшний день дело прекращено, так как блогер оплатила ФНС задолженность в размере свыше 1 млрд рублей.