Mash: Артем Чекалин тайно выписал Лерчек из квартиры перед разводом

Бизнесмен и блогер Артем Чекалин тайно выписал бывшую супругу Валерию, известную как Лерчек, из совместной квартиры. Такое решение он сделал накануне развода, сообщает Mash .

Источник из окружения Лерчек отметил, что во время домашнего ареста пара устала друг от друга. Супруги начали ссориться и в итоге решили подать на развод.

Чекалин вполне мог затаить обиду на мать своих детей и тайно выписать ее из квартиры. Судя по всему, такое решение бизнесмен принял, чтобы жена не смогла претендовать на эту недвижимость.

У супругов была совместная фирма «Би Фит», которая задолжала поставщику 126 млн рублей. 37,5% этой компании достались Чекалину после развода. Сейчас долг перед поставщиками составляет 40 млн рублей.

На заседание суда по разводу никто из бывших возлюбленных не явился, были только представители сторон. Однако Чекалин прокомментировал развод в соцсетях. Он выразил благодарность экс-супруге за проведенные вместе годы и признался, что очень любил Валерию на протяжении всей их семейной жизни.