Военный эксперт Баранец назвал возможные цели ответа РФ на ядерный удар Франции

Военный эксперт Виктор Баранец перечислил французские военные объекты, которые, по его оценке, могут стать целями российского ответа в случае ядерного удара Парижа по России, сообщает kp.ru .

Поводом для комментария стала публикация The Wall Street Journal. По изложению kp.ru, газета сообщила о плане Парижа разместить в европейских странах НАТО французские истребители Rafale F4.1 с ядерными ракетами ASMP-A.

«Собственно, план Макрона состоит в том, чтобы разместить французские истребители с ядерными ракетами по всей Европе», — написал Баранец.

По его оценке, в случае атаки Россия ответит по военным объектам Франции независимо от места вылета самолетов. Среди возможных целей он назвал аэродромы, хранилища ядерного оружия, ракетные и военно-морские базы, оборонные заводы и центры принятия решений.

Баранец отдельно упомянул командный пункт президента Франции «Юпитер» под Елисейским дворцом и Центр ядерных операций стратегических воздушных сил на авиабазе Таверни к северу от Парижа. Автор сослался на опыт службы в Генштабе, где, по его словам, видел карты с приоритетными целями на случай ядерной угрозы.

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