Суд в Москве арестовал имущество блогера Валерии Чекалиной

Троицкий районный суд Москвы наложил арест на имущество блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которая проходит по уголовному делу о незаконном выводе 250 млн рублей за пределы РФ, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Денежные средства будут заморожены на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства.

Суд поместил Лерчек и ее бывшего мужа Артема под домашний арест 4 октября прошлого года. Блогеры стали фигурантами дела о незаконных валютных операциях на 250 млн рублей с использованием поддельных документов. При этом в суде блогеры не признали свою вину.

Согласно Уголовному кодексу РФ, экс-супругам грозит до 10 лет тюремного заключения.