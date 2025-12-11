Битцевского маньяка Пичушкина не будут переводить в колонию поближе к столице

Мосгорсуд оставил в силе решение Замоскворецкого райсуда Москвы не переводить Битцевского маньяка Александра Пичушкина в колонию поближе к столице, сообщает «112» .

Мужчина обвинялся в убийстве минимум 49 человек в московском Битцевском парке и рядом с ним. В 2006 году его поймали и приговорили к пожизненному сроку. В этом году он признался еще в 11 убийствах.

Пичушкин уже 18 лет находится в колонии особого режима № 18 на Ямале. В мае он подал иск о переводе в ИК Мордовии, поближе к столице. Он жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие контактов с матерью.

Однако летом Замоскворецкий суд Москвы отказал Пичушкину в переводе в другую колонию. Тогда Битцевский маньяк обжаловал отказ. Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы.

Ранее стало известно, что Пичушкин продолжает страдать от алкоголизма в колонии для пожизненно осужденных. Битцевский маньяк жалуется на то, что его опять тянет выпить.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.