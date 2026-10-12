ЦБ ужесточит контроль за электронными кошельками: проверка будет по 33 критериям

Банк России ужесточит контроль за операторами электронных кошельков и будет оценивать их работу по 33 критериям. Новая методика призвана повысить прозрачность платежных сервисов и усилить защиту клиентов. Об этом пишет газета « Известия ».

В числе критериев — понятность тарифов, информирование пользователей об изменении условий обслуживания, порядок возврата денежных средств и доступность клиентской поддержки. Операторы должны обеспечить клиентам возможность заранее разобраться, сколько стоит операция и на каких условиях деньги списываются или возвращаются.

Как отмечают эксперты, новая система позволит регулятору обращать внимание не только на отдельные жалобы, но и на повторяющиеся проблемы, которые могут указывать на системные недостатки в работе сервиса. При выявлении нарушений Банк России сможет потребовать их устранить. Если оператор не выполнит предписание, ему могут грозить санкции вплоть до отзыва лицензии.

При этом новые требования могут увеличить расходы небольших компаний на организацию работы и соблюдение нормативов. По оценкам аналитиков, часть участников рынка может задуматься о продаже бизнеса или объединении с более крупными игроками, однако массового ухода операторов исключительно из-за новой методики не ожидается.

В России насчитывается около 40 операторов электронных денежных средств, хотя широко известны пользователям лишь несколько из них. В 2025 году объем рынка вырос в 1,6 раза и достиг 13,3 трлн рублей.

Эксперты также обращают внимание на риски мошенничества при использовании электронных кошельков, особенно при упрощенной идентификации пользователя. Новая методика усилит контроль за качеством обслуживания, однако сама по себе не исключит мошеннические операции.

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