Ликвидатор Ореховской ОПГ Александр Шарапов погиб на СВО

На СВО у него был позывной Дед. Мужчину перевели из «Шторма» в 423‑й гвардейский мотострелковый полк «Ямполь». 25 мая Шарапов ушел на боевую задачу в Краснолиманском районе ДНР и пропал. Позже появилась информация, что экс‑бригадир «Ореховских» попал в плен к украинцам, но она не подтвердилась.

Недавно родственникам Шарапова прислали справку о его смерти. Тело бандита домой еще не привезли из‑за боевых действий, поэтому похорон не было.

У мужчины осталась гражданская жена с шестью детьми. Она хочет судиться с его матерью за выплаты и квартиру, уже подтвердила факт отцовства. Но пожилая женщина не признает внуков и невестку и делить с ними недвижимость не хочет.

Шарапов в 2001 году был объявлен в международный розыск. Задержать ликвидатора смогли только в июле 2017 года, так как он стал отшельником и спрятал свою семью в деревне под Суздалем. У бригадира «Ореховских» в деле пять доказанных убийств в составе банды. Именно Шарапов организовал ликвидацию «русского киллера № 1» Саши Македонского и его девушки Светы Котовой.

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