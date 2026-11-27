Аварийная служба Подмосковья совершила почти 57 тыс выездов за 20 лет

Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба (МОС АВС) 27 ноября отмечает 20-летие. За эти годы ее сотрудники совершили почти 57 тыс. выездов для восстановления коммунальной инфраструктуры и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На юбилейном мероприятии в Орехово-Зуеве сотрудников и ветеранов МОС АВС поздравили представители Минэнерго Подмосковья, муниципалитетов, депутатского корпуса и МЧС. Почетные грамоты регионального Минэнерго за многолетний труд и вклад в развитие топливно-энергетического комплекса получили 18 сотрудников.

«Мы продолжаем развивать МОС АВС, и наша задача — сделать ее одним из самых передовых аварийно-восстановительных предприятий страны», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Министр напомнил, что губернатор Андрей Воробьев назвал службу скорой помощью в сфере ЖКХ и энергетики. Сейчас ее оснащение и инженерные компетенции позволяют помогать при самых разных чрезвычайных ситуациях.

В службе работают более 300 специалистов. В их распоряжении сотни единиц автомобильной и специальной техники, мобильные котельные и электростанции, насосные установки, сварочное и диагностическое оборудование.

За последние два года служба внедрила цифровое управление оперативными группами и аварийными бригадами, сократила время реагирования и прибытия на место нарушений. Предприятие осваивает неразрушающий контроль сетей для поиска скрытых дефектов трубопроводов.

С 2010 года МОС АВС эксплуатирует систему обводнения торфяников площадью около 73 тыс. гектаров. В ее ведении — 76 гидротехнических сооружений в 15 муниципалитетах. Для мониторинга внедряют автоматизированные системы, для обслуживания применяют роботизированную технику.

С 2023 года служба восстанавливает коммунальную инфраструктуру ДНР и готовит объекты теплоснабжения к зиме. Она сотрудничает с МГТУ имени Н. Э. Баумана и учреждениями среднего профобразования, организует практику студентов и обучение сотрудников.

Гостям юбилея показали технику и оборудование. В церемонии участвовали основатель службы Михаил Шиянов, ее бывший руководитель Анатолий Климик и директор Алексей Монмарь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что создание центра управления ЖКХ стало возможно благодаря высокому уровню цифровизации. Свой вклад внесла и модернизация аварийной службы.

«Центр ЖКХ, который мы создали здесь, в центре управления регионом, — это команда, которая отвечает за энергоснабжение: «Россети МР», «Мособлэнерго», это все, что касается тепла и водоснабжения. Создание такого центра стало возможным благодаря достаточно высокому и еще идущему процессу цифровизации», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.