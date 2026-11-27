Сотрудники вневедомственной охраны 26 ноября 2026 года задержали мужчину, подозреваемого в хищении кабелей в многоквартирном доме на улице Талсинской в Щелкове, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В правоохранительные органы поступило сообщение, что неизвестный проник на крышу многоквартирного дома на улице Талсинской и начал демонтировать линию связи. На место выехал экипаж Щелковского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники установили, что 43-летний уроженец Омской области пробрался в техническое помещение, чтобы срезать телекоммуникационный кабель. Выяснилось, что ранее он уже трижды совершал подобные действия в этом доме.

Росгвардейцы передали задержанного в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.