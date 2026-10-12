Поймай, если сможешь: почему люди хотят общения, но тянут с ответом на сообщение

Иногда два человека нравятся друг другу, оба видят сообщения сразу и оба специально отвечают позже, чтобы не показаться слишком заинтересованными в общении. Такие игры в «поймай меня, если сможешь» идут из достаточно инфантильной позиции, сообщил РИАМО психолог Никита Иванов.

«Когда мы общаемся лично, у нас есть голос, взгляд, паузы, интонация, мы до 70% информации считываем именно через „язык тела“ нашего собеседника. В чате же любые невербальные сигналы исчезают, поэтому даже время ответа наш мозг начинает превращать в отдельный язык: ответил через минуту — „слишком доступен“, через 3 часа — „занятой, у него своя жизнь“, через сутки — „кажется, ему вообще неинтересно“», — заявил эксперт.

По его словам, тогда человек начинает не просто отвечать, а дозировать собственный интерес. Увидел сообщение, обрадовался, уже придумал ответ — и откладывает телефон, чтобы не выдать, насколько ему хочется продолжить разговор.

«При этом быстрый ответ сам по себе вообще не делает человека навязчивым. Навязчивость — это когда не уважают отсутствие ответа, требуют постоянной доступности, пишут снова и снова, нарушают обозначенные границы. А ответить через 30 секунд потому что сообщение увидел, собеседник тебе нравится и у тебя есть время на ответ — довольно обычное человеческое поведение», — подчеркнул Иванов.

Самое забавное начинается, когда оба играют в эту игру, отметил психолог. Забавно потому, что здесь чаще всего возникает эффект самосбывающегося пророчества: то, чего оба так стремятся избежать, как раз становится наиболее вероятным из-за их действий. Один специально отвечает медленнее, чтобы сохранить привлекательность. Второй видит холодный ответ и решает тоже немного отступить. Первый замечает дистанцию и думает: «Вот, хорошо, что я не показал сильный интерес». Хотя дистанция могла появиться именно потому, что оба ее старательно изображали.

«Поэтому я бы не искал правильного интервала между сообщениями. Если отношения требуют постоянно высчитывать, сколько минут нужно изображать безразличие, проблема уже не в скорости ответа, а в собственной тревожности и слабой способности вынести неприятные эмоции. Взрослые люди умеют прямо выразить свою заинтересованность в другом человеке и затем показывать либо встречный интерес, либо его отсутствие», — добавил Иванов.

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