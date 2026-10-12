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Самолет United Airlines подал сигнал бедствия над Атлантическим океаном

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Лайнер американской компании United Airlines, который летел из Вашингтона в Амстердам, подал сигнал бедствия над Атлантическим океаном, сообщает РЕН ТВ.

Он развернулся в направлении Канады.

Об этом говорят данные на мониторинговых сервисах.

5 октября рейс British Airways из Лондона в Чикаго объявил аварийную ситуацию.

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