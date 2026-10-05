Рейс British Airways из Лондона в Чикаго объявил аварийную ситуацию

Рейс British Airways из Лондона в Чикаго объявил аварийную ситуацию — воздушное судно кружит в небе более 2 часов, сообщает РЕН ТВ .

Отмечается, что самолет подал сигнал бедствия после внезапного и крутого снижения, когда летел над Ирландией. Экипаж передал код 7700, который используется для обозначения общей чрезвычайной ситуации

По данным сервисов по отслеживанию воздушного движения, воздушное судно сбрасывает топливо, чтобы снизить вес перед посадкой в Англии.

Ранее в международном аэропорту Волгограда произошел инцидент с блокировкой пассажиров в зоне досмотра, едва не сорвавший вылет десяткам людей.

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